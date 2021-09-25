Artvin'de ani bastıran kar yağışının ardından açan güneş kartpostallık görüntüler sundu

Artvin’in yüksek kesimlerine etkili olan kar yağışı ardından açan güneş, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Artvin'in yüksek kesimlerine etkili olan kar yağışı ardından açan güneş, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Türkiye'nin kuzeydoğu sınırında doğal güzellikleriyle dikkati çeken Artvin, özellikle sonbaharda oluşan renk cümbüşüyle görenleri kendine hayran bıraktırıyor. Artvin'in Borçka ilçesindeki Macahel vadisi sonbahar renkleriyle bütünleşirken, 3 bin 400 metre rakımda bulunan Karçal Dağı'ndaki beyaz örtü ile birlikte kartpostallık görüntüler oluştu.