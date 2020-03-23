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Artvin'de asansöre sıkışan kadın hayatını kaybetti

Artvin’in Borçka ilçesi Küçükköy Mahallesinde bir apartmanda bir kadın asansör binmeye çalışırken sıkışarak can verdi.

Artvin'in Borçka ilçesi Küçükköy Mahallesinde bir apartmanda bir kadın asansör binmeye çalışırken sıkışarak can verdi.


Edinilen bilgiye göre dün meydana gelen olayda Küçükköy mahallesinde bulunan bir apartmanda merdiven temizliği yapan Gülperi Akçelik (36) asansöre binmek istediği sırada asansör hareket etti. Vücudunun bir bölümü asansörün dışında kalan kadın, sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen Borçka Cumhuriyet Savcısı kazayla ilgili soruşturma başlattı. Hayatını kaybeden Gülperi Akçelik evli ve üç çocuk annesiydi.


Genç kadın kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.

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