İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Artvin'de asfalt yüklü kamyon devrildi

Artvin’de İl Özel İdaresine ait asfalt yüklü kamyon virajı alamayarak devrildi.

Artvin'de İl Özel İdaresine ait asfalt yüklü kamyon virajı alamayarak devrildi. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.


Edinilen bilgiye göre, İl Özel idaresine ait Seçkin Dağdemir yönetimindeki 08 AN 691 plakalı asfalt yüklü kamyon, Artvin-Ardanuç karayolunun 10. kilometresinde virajı alamayarak devrildi. Kazada kamyondaki asfalt yola dağıldı. Sürücü Seçkin Dağdemir kazayı ufak sıyrıklarla atlatırken, yola yayılan asfaltın temizlenmesinin ardından karayolu yeniden ulaşıma açıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.