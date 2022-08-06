Artvin'de bal ormanları arıcıların hizmetine açılmaya devam ediyor

Artvin'in Borçka ilçesinde iki yeni bal ormanı arıcıların hizmetine açıldı.

Artvin Orman Bölge müdürlüğü kentte arıcılığa destek amaçlı bal orman alanlarını geliştirletmeye devam ediyor. İl merkez ve ilçelerde yürütülen çalışmalara bir yenisi daha eklendi.

Artvin Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde 2021 yılında bal ormanları kurma projesi kapsamında, Borçka ilçesindeki Balcı ve Kaynarca köylerinde oluşturulan bal ormanlarının kurulumu tamamlandı.

Ormanlarda tahribat oluşturmadan, arıcılığın yoğun olarak yapıldığı Balcı ve Kaynarca köylerinde kurulan 2570 arı koloni kapasiteli bal ormanları arıcıların kullanımına açıldı.

Artvin Orman Bölge Müdürü Dr. Mimar Sinan Özkaya, Borçka ilçesinde yapımı tamamlanan bal ormanlarını gezerek incelemelerde bulundu. Özkaya, Kaynarca köyünde 135,45 hektar alana oluşturulan 1800 kolonilik Tennara ve Balcı köyünde 57,53 hektar alanda kurulan 770 kolonilik Otingo Vadisi bal ormanlarında, arıcılar ile birlikte incelemelerde bulundu ve sorunlarını dinledi.