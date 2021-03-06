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Artvin'de başı boş köpeklerin saldırdığı ineklerin zor anları

Artvin’de otlamaya çıkan inekler başı boş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Artvin'de otlamaya çıkan inekler başı boş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. İneklerin zor anları cep telefonu kamerasına yansıdı.


Artvin merkeze bağlı Yenimahalle'de otlamaya çıkan ineklere akşam ahıra dönmek isterken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Sahipleri tarafından otlaması için çevredeki yeşilliklere bırakılan ve akşam saatlerinde ahırlarına dönen inekler, dönüş yolunda sokak köpekleriyle karşılaştılar. Çok sayıda başı boş sokak köpeğin saldırına uğrayan inekler karşılık verse de, üstünlük sağlayamadı. O anlar ise çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasına kayıt edildi.

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