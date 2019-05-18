Artvin'de bin 100 yıllık kilisenin önüne yapılmak istenen tuvalet tartışma konusu oldu

Artvin'de bin 100 yıllık tarihi kilisenin önüne yapılmak istenen tuvalet tartışma konusu oldu. İl merkezine bağlı Hamamlı Köyü'nde bulunan Dolishane Kilisesi'ne gelen turistlerin tuvalet ihtiyaçlarını köyde buldukları boş arazilerde karşılamaları nedeniyle köy muhtarı kilisenin yanında tuvalet yapmak amacıyla çalışma başlatınca başına gelmedik kalmadı.

Kilisenin önünde inşaat malzemelerini gören turistlerin durumu fotoğraflayıp, gerekli mercilere şikayetlerde bulunmaları üzerine, Artvin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri köye gidip tutanak tuttu.

M.S. 954-958 yılları arasında yapılmış ve günümüzde Anıtlar Kurulu'na kayıtlı tarihi Dolishane Kilisesi her yıl Gürcistan başta olmak üzere dünyanın değişik yerlerinden turistlerin akınına uğruyor.

Dolishane Kilisesi'ni ziyaret eden turistlerin köyde umumi bir tuvalet olmadığından, ihtiyaçlarını köyde bulunan bağ, bahçe ve yol kenarındaki alanlarda görmek durumunda kalmalarından rahatsız olan köy sakinleri ve köy muhtarı kilisenin yanında bulunan köye ait alanda bir otopark, tuvalet ve oturma alanı yapmaya karar verdi. Bunun için çalışmalara başlayan ve kilisenin önüne inşaat malzemelerini yığan köylüler çalışma başlattı. Ancak kilisenin önünde inşaat malzemelerini gören turistlerin durumu fotoğraflayıp, gerekli mercilere şikayetlerde bulunmaları üzerine, Artvin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri köye gidip tutanak tuttu.

Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Köy Muhtarı Mehmet Ali Ergül yanlış anlaşıldıklarını ifade ederek “Köyümüzde bulunan kiliseyi 1998 yılına kadar cami olarak kullanıyorduk. Bu nedenden dolayı kilisenin önünde bir tuvalet vardı. Bu tuvalet eskiyip çökünce hem o pislik görünmesin, hem de oluşan çukur nedeniyle insanlar düşmesin diye o eski tuvaletin üzerini betonla kapattık. Bu tuvalet çökene kadar biz buranın sıkıntısını Turizm Müdürlüğü'ne bildirdik. Gelen turistlerin böyle bir yere ihtiyaçları var. Böyle bir yer bulamayınca köyde bulunan bağ, bahçe, mezarlıklar gibi köyün farklı yerlerine ihtiyaçlarını gideriyorlardı” dedi.

"Tek hatamız çimento torbaları ıslanmasın diye kilisenin içine koymak"

Köy muhtarlığı olarak, bu ihtiyacı giderebilmek adına, hemen kilisenin yanında bulunan boş alana otopark, tuvalet ve oturma yerleri yapmak için inşaat başlattıklarını anlatan Ergül, “Tek yanlışımız çimentoları kilisenin içine koymuş olmamızdı. Bu inşaata malzeme gelince işçiler çimento torbalarının üzerine yağmur yağmasın diye kilisenin içine koymuşlar. Gelen turistlerde bu çimentoyu kilisenin içinde görünce burada bir inşaat var diye fotoğraf çekip gerekli yerlere şikayet etmişler. Tek hatamız çimentoları kilisenin içine koymuş olmak. Tamamen yanlış anlaşıldık” diye konuştu.

Ergül, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkililerinin köylerine gelip inceleme yaptıklarını ifade ederek, “Ben konuyu anlattım izah ettim ama onlar kaçak inşaat yapılıyor diye tutanak tuttular. Bu tutanak Anıtlar Kurulu'na gittiği zaman tahminime göre mahkemelik oluruz. Ne olur bilmiyorum ama burada yanlış anlaşılma var. Umarım bin an önce bu yanlıştan dönerler" şeklinde konuştu.

Turistlerin ihtiyaçları giderebileceği hiçbir yerin olmadığını ifade eden Ergül, “Biz onların pisliğini temizlemek zorunda kalıyoruz. Bizim amacımız, köyümüze kiliseye tarihi eseri görmeye gelen yerli yabancı turistlerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek ortamı sağlamak. Gelen misafirlerin oturabilecekleri, araçlarını park yapabilecekleri, ihtiyaçlarını karşılayabilecekler bir ortam sağlamak istedik. Bunu da kilisenin içinde ya da yanında değil. Köye ait bir alanda camimiz ve kilisemize ortak uzaklıkta bir alanda olmasına karar verdik. Camimiz ve kilisemiz ikisi yan yana, bizim herhangi bir dinle inançla sorunumuz yok. Dinimize nasıl saygılıysak diğer gelen vatandaşların inançlarına da o kadar saygılıyız” ifadelerini kullandı.