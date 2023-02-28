Artvin'de bir teknoloji mağazasına giren hırsızın rahat tavırları "Pes" dedirtti

Artvin'de bir teknoloji mağazasında yapılan hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı. 25 dakika mağazada kalan hırsızın rahat tavırları dikkat çekerken, çaldığı telefonları mağazadaki poşetlere koyan hırsız, elini kolunu sallayarak çıkıp gitti.

Alınan bilgiye göre, il merkezinde Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir teknoloji mağazasında, 26 Şubat Pazar günü gece 03.00 sıralarında hırsızlık olayı yaşandı. Kasklı hırsız, cam kapıyı omuzuyla kırarak içeriye girdiği mağazada 25 dakika kaldı. Çaldığı cep telefonunun ışığını yakarak rahat tavırlarla mağaza içinde dolaşan hırsız, değeri toplam 200 bin lira olan 30 cep telefonu ve çocuk saatini çaldı. Çaldıklarını mağaza bulunan poşetlere dolduran hırsız, elin kolunu sallayarak olay yerinde uzaklaştı. İşletme sahibin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları çalışma sonucunda güvenlik kamerası ve parmak izinden hırsızı dün yakalayarak gözaltına aldı.

“Can sıkıcı ve moral bozucu; İnşallah bir daha yaşanmaz”

İşletme sahibi Emrah Uçar yaptığı açıklamada, “Pazar gecesi saat 03.00 sıralarında mağazamıza başında kasklı bir vatandaş camı kırarak içeri giriyor. Yaklaşık 200 bin lira üzerinde değeri bulunan, 30 tane cep telefonu ve çocuk saatini çalıyor. 25 dakika dükkan içinde kalarak soygunu gerçekleştiriyor. Polis ekipleri görüntüler ve parmak izini topladıktan sonra kısa sürede yakalıyor. Kaybolan mallarımızı geriye aldık. Şimdilik herhangi gibi bir sıkıntımız yok. 25 dakika işyerine girmesi bir güvenlik açığını olduğunu gösteriyor. Eskiden bekçiler geçerdi sanırım şimdi daha gezmiyorlar. Bu da bizim acımızdan dezavantaj olmuş. Hırsızın da avantajına olmuş. O saatteler de kimsenin geçmemesi 25 dakika soygununu yapıp dükkandan çıkması dikkat çekici. Camı kırıyor rahat bir şekilde içeri giriyor. Dolaplara bakıyor poşetlere telefonları koyuyor 4-5 poşet elinde kapıdan çıkıp gidiyor. Hırsız emniyet güçleri tarafından yakalandı, çalınan telefonlar da bize teslim edildi. İlimizde böyle hırsızlık olmazdı uzun bir süre sonra ilk kez yaşandı. Biraz can sıkıcı moral bozucu şeyle ama tekrarı olmasın diye umut ediyorum” diye konuştu.