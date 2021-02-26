İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Artvin'de bitkin halde bulunan yaban keçisi koruma altına alındı

Artvin’de karayolu kenarında bitkin halde bulunan yavru yaban keçisi, Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğünce tedavi altına alındı.

Artvin'de karayolu kenarında bitkin halde bulunan yavru yaban keçisi, Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğünce tedavi altına alındı.


Artvin'in Şavşat İlçesi Meydancık köyü karayolu kenarında hareketsiz halde duran yavru yaban keçisini fark eden vatandaşlar, keçinin durumundan şüphelenerek yanına gitti. Keçinin kaçmadığını ve bitkin olduğunu fark eden vatandaşlar, Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Bir yaşında olan erkek yavru yaban keçisi, Veteriner Hekim Recai Ayık tarafından yapılan muayenesinin ardından koruma altına alındı. Herhangi bir yarası bulunmayan fakat bitkin olduğu gözlenen yaban keçisinin tedavisinin birkaç gün süreceği ve daha sonra doğaya bırakılacağı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.