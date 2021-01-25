İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Artvin'de boğa güreşleri arenası buz pistine döndü

Artvin’in Yusufeli ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen, boğa güreşleri arenası buz pistine döndü, ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen, boğa güreşleri arenası buz pistine döndü, ilginç görüntüler ortaya çıktı.


Artvin'in Yusufeli ilçesi Sarıgöl köyünde her yıl geleneksel olarak düzenlenen boğa güreşleri arenasının hemen yanından bulunan dereden taşan suların donmasının ardından buz pistini aratmayan görüntüler ortaya çıktı. Korona virüs tedbirleri kapsamında iptal edilen boğa güreşlerinin yapıldığı arenanın son halini merak eden boğacı Umut İsa Çolak, gördüğü manzarayla şok oldu. Arenanın son halinin buz pistini andırdığını ifade eden Çolak, “Bir an önce pandemi son bulur, biz de bu arenaya yeniden boğalarımızı getiririz inşallah” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.