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Artvin'de çam sakızı toplamak için ormana giden yaşlı adam ölü bulundu

Artvin’in Yusufeli ilçesinde çam sakızı toplamak için ormana giden ve kendinden 2 gündür haber alınamayan yaşlı adam ormanlık alanda ölü bulundu.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde çam sakızı toplamak için ormana giden ve kendinden 2 gündür haber alınamayan yaşlı adam ormanlık alanda ölü bulundu.


Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yağcılar köyünde 2 gün önce çam sakızı toplamak için evden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Muhittin Sönmez'i (80) bulmak için yakınları jandarmaya haber verdi. Sönmez'i bulmak için AFAD ekiplerinin de katılımı ile çalışma başlatıldı. Yapılan aramalar sonucu Sönmez'in cansız bedeni köye yakın ormanlık alanda AFAD ve jandarma ekiplerince bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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