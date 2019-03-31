Artvin'de CHP zaferini kutluyor

Kesin olmayan sonuçlara göre 31 Mart seçimlerinde Artvin'de Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan adayı Demirhan Elçin bin 97 oy farkla seçimi kazandı.

CHP Adayı Demirhan Elçin 7 bin 102 oy alırken, AK Parti Belediye Başkan adayı Mehmet Kocatepe ise 6 bin 2 oy aldı. Sonuçların ardından Millet İttifakı seçim zaferini şehir turu atarak horanlarla kutladı.

Artvin'de 9 ilçenin 8'i "CHP" dedi

Artvin Merkez, Arhavi, Ardanuç, Hopa, Borçka, Kemalpaşa, Şavşat ilçelerinde CHP Belediye Başkan adayları kazanırken, AK Parti ise Murgul ilçesini kazandı. Yusufeli ilçesinde de itirazlar üzerine belli yerlerde oylar tekrar sayılıyor.

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, sonuçların açıklanmasından sonra parti binası önündeki kutlamalarda yaptığı konuşmada, Artvin'de resmi olmayan sonuçlara göre Murgul'un dışında bütün ilçelerde belediye başkanlıklarını Cumhuriyet Halk Partisi'nin aldığını söyledi.

Bayraktutan, “Burada seçilen belediye başkanları sadece CHP'nin belediye başkanları değil, bütün Artvin halkının belediye başkanları olacaktır. Bize oy veren tüm kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyorum. Artvin'e bahar gelecek diyorduk, Artvin iyi olacak diyorduk. Yarın Artvin'de yeni bir başlangıç olacak. Destek veren vermeyen bütün hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

CHP İl Başkanı Ahmet Biber de yaptığı açıklamada, Artvin halkına teşekkür ederek, “Cumhuriyet Kenti Artvin tekrar cumhuriyetçiliğini gösterdi. Artvin tekrar CHP'ye belediye başkanlığını verdi. Ardanuç, Şavşat, Yusufeli, Artvin merkez, Borçka, Hopa, Kemalapaşa, Arhavi olmak üzere 9 ilçenin 8'ini aldık. Artvin'e güzel hizmetler verilecek. Bize oy veren tüm insanlara teşekkür ediyorum. Artvin için, ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun. Buna ihtiyaç vardı. Buna katkı veren herekse teşekkür ediyorum” diye konuştu.

CHP İl Binası önünde toplanan partililer şarkılar ve türküler eşliğinde Artvin Valiliği'ne kadar yürüyerek kutlama burada devam etti.

Öte yandan Artvin Merkez Belediye Başkanlığını Demirhan Elçin alırken, Arhavi Belediyesini Vasfi Kurdoğlu, Hopa Belediyesini Tamer Ekmekçi, Borçka Belediyesini Ercan Orhan, Kemalpaşa Belediyesini Ergül Akçiçek, Arhavi Belediyesini Vasfi Kurdoğlu, Ardanuç Belediyesini Yıldırım Demir, Şavşat Belediyesini Nihat Acar kazanırken Murgul Belediyesini ise AK Parti Belediye Başkan Adayı Hasan Çavuş kazandı.

Yusufeli ilçesinde yapılan seçimde CHP Adayı Barış Demirci 4 oy farkla seçimi kazanmasının ardından AK Parti ilçe başkanlığı tarafından İlçe Seçim Kurulu'na itiraz edildi. itiraz sonrası oylar tekrar sayılmaya başlarken, kesin sonuçlar daha sonra açıklanacak.