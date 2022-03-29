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Artvin'de çığ köy yolunu ulaşıma kapattı

Artvin’in Yusufeli ilçesi Yaylalar köyünde çığ meydana geldi.

Artvin'in Yusufeli ilçesi Yaylalar köyünde çığ meydana geldi. Çığ nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolu yoğun çalışmanın ardından yeniden açıldı.


Artvin'in Yusufeli İlçesi Yaylalar köyünde yoğun kar yağışının ardından havanın açmasıyla çığ meydana geldi. Çığ nedeniyle Yaylalar Köyü ulaşıma kapandı. Meydana gelen çığ sırasında yoldan araç ve yayanın geçmemesi büyük bir facianın önüne geçerken İlçe Özel İdaresi ekiplerince yapılan çalışma sonrası köy yolu yeniden ulaşıma açıldı.

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