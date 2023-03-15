İhlas Haber Ajansı

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Artvin'de dağ keçileri uçurumun kenarında kozlarını böyle paylaştı

Artvin’de dağın yamacında karşılaşan iki dağ keçisi bölge hakimiyetini kabul ettirmek için kozlarını paylaştı.

Artvin'de dağın yamacında karşılaşan iki dağ keçisi bölge hakimiyetini kabul ettirmek için kozlarını paylaştı. Keçilerin üstünlük kurma mücadelesi cep telefonu kamerasına yansıdı.


Artvin'de Deriner Barajı yakınlarında dağın yamacında iki yaban keçisi kavgaya tutuştu. Sert boynuz darbeleriyle birbirlerine üstünlük kurmaya çalışan keçilerin kavgası sırasında bir ara dengelerini kaybedip metrelerce aşağıya sürüklenseler de kavga etmeyi bırakmadılar. Keçilerin kavgası İbrahim Kırçiçek isimli vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı.

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