Artvin'de Denetimli Serbestlik yükümlülerinden eğitime destek

Artvin'de Denetimli Serbestlik yükümlülerinden eğitime hizmet desteği verildi.

Artvin'de denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan 3 yükümlü, kamu hizmeti cezalarının infazı kapsamında yarıyıl tatilinde okullarda tadilat, boya ve temizlik işleri yaparak eğitime destek oluyor. Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan iş birliği kapsamında 2018-2019 eğitim öğretim döneminin yarıyıl tatilinde, kamu hizmeti cezaları kapsamında cezaları bulunan yükümlüler, 4 Şubat'a kadar okulların bakım ve temizliklerini yapacak. Uygulama kapsamında Artvin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde haklarında ceza ve tedbir uygulanan 3 yükümlü, Artvin Karadeniz Bakır İlkokulu'nda bakım yapmaya başladı.

Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay beraberindeki İl Milli Eğitim Müdürü Abdülcelil Kahveci ve Denetimli Serbestlik Müdürü Aykut Yaşar ile birlikte okulu ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Başbay, okulun eksikleri hakkında Okul Müdürü Cevat Ünal'dan bilgi aldıktan sonra yükümlülerle kolaylıklar dileyerek okuldan ayrıldı.