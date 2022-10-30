Artvin'de dereye düşen karaca görüntülendi

Artvin'in Hopa ilçesinde dereye düşen karaca görüntülendi. Kurtulmak için suda mücadele eden karaca, kendi imkânlarıyla sudan çıkmayı başlardı.

Hopa ilçesindeki Sundura Deresine su içmek için inen karaca, dere ıslah duvarları nedeniyle çıkamayınca suda mahsur kaldı. Bir süre derece mücadele eden karaca, yüzerek kurtulmaya çalıştı. Karacayı gören çevredekiler kurtarmak için seferber oldu. Hopa itfaiye ekiplerine de haber verilirken, ekipler geldiği sırada ise karaca sudan kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. Sudan çıkan karaca hızlıca ormana doğru ilerledi.

Karacanın suda verdiği mücadele ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.