Artvin'de doğalgaz kazı çalışmaları durduruldu

Artvin'de uzun bir süredir doğalgaz çalışması devam ediyor. Akmercan Doğalgaz Şirketi tarafından sürdürülen çalışma şehir merkezine gelince tıkandı. İlk önce Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü ilçeye giden karayolu üzerinde çalışma yapılmasına izin vermedi. Bunun üzerine Artvin Belediyesi devreye girdi, karayollarına ait yolu devraldı. Bunun üzerine çalışmalar yeniden başladı. Bir müddet devam eden çalışmaların ardından bu kez, Artvin Belediyesi doğalgaz şirketinin yolu gerektiğinden daha fazla tahrip ettiği gerekçesiyle durdurdu. Belediye kazılan karayolunun yama değil tamamının asfaltlanmasını istedi. Doğalgaz şirketi bu isteği reddedince doğalgaz çalışması belediye tarafından durduruldu.

Bunun üzerine Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, çalışmanın durduğu bölgeye giderek basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasına CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Elçin çalışmanın olduğu karayolunda yaptığı açıklama ”Yolu Artvin Belediyesine devralması üzerine, 27.12.2019 tarihine kadar Akmercan Şirketince taahhüt edilen 15 Kasım 2019 Tarihinden yaklaşık 1,5 ay geçmiş olmasına rağmen doğalgaz şebeke çalışmaları bitmediği gibi yapılan hatların testini yapabilmek için bile doğalgaz bağlantısı sağlayamadıklarını tespit ettiğimiz için, bir ek protokol hazırladık. Akmercan şirketinin imzalamasını istedik. Şirket bu yük çok fazla diye protokolü imzalamadı. Biz de tahrip ettikleri yolu asfaltlamayı sulamayı reddeden şirketin çalışmalarını durdurduk. Kimse Artvin'i sahipsiz sanmasın, Artvin bizim Belediyeciliğimizde asla sahipsiz ve yalnız kalmayacaktır. Belediye Meclisimizin bütün siyasi partileriyle beraber Artvin'i ilgilendiren hayati konularda tek yumruk olmuşuzdur. Şu anda bu yolu görüyorsunuz toz toprak içerisinde 26 Ekim 2019 Tarihinde işe başladılar. Bir gün bile bir kez bile toz toprak olmasın diye sulama yapmadılar, taahhütlerini yerine getirmediler. Ben Belediye Başkanı olduğum müddetçe Artvin'i, Artvinliyi asla ezdirmeyeceğim asla sahipsiz bırakmayacağım bunun bedeli ne olursa olsun hemşerilerimizin mağdur olmaması için her türlü mücadele ve çalışmayı yapacağım” diye konuştu.

Akmercan şirketi ise konuyla ilgili yazılı bir açıklama yayınlayarak şunları dile getirdi:

"Şirketimiz gerek imzalanan protokol gerekse birebir görüşmelerdeki hususlarda üzerine düşen görevden imtina etmemiş ancak dayatma ile belediyenin yükümlülüklerini de üstlenmeyide kabul etmemiştir.

Artvin Belediye Başkanının beyanatlarında bahsettikleri, Artvin şehrinin girişi olan Fevzi Çakmak caddesinde yapılacak yatırımların sahadaki keşif ve etüdü Belediye Başkanı, Fen İşleri Müdürü, EPDK Müşavir Yetkilisi ve Şirket yetkililerimize ile yerinde yapılmıştır. Kaldırım ve yol kenarlarından mevcut altyapı kurumlarına ait tesislerin olduğu belirlenmiş ve Artvin'e doğalgaz gelmesi için Fevzi Çakmak caddesinden başka alternatifinde olmamasından kaynaklı mevcut güzergâhımız seçilmiştir. Tüm bu işlemler Artvin Belediyesi bilgisi dâhilinde ve mevcut protokol çerçevesinde ilerlerken bir gecede nedensiz ve hiçbir tarafa faydası olmayan, vatandaşı cezalandıran bu kararın alınmasını vatandaşlarımızın vicdanlarına havale ediyoruz.”