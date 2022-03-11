Artvin'de DSİ taşkın koruma çalışmalarına devam ediyor

Artvin'de DSİ tarafından dere taşkınlarına neden olan bölgelerde çalışmaları sürüyor. Borçka ilçesinde 140 metre taşkın koruma duvarı yapılarak çalışmalar yüzde 25 seviyeye ulaştı.

Artvin'de şiddetli yağış sonrası dere taşmasına neden olan bölgelerde çalışmalar sürüyor. DSİ tarafından yapılan çalışmalar Borçka ilçesinde devam ediyor. DSİ Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürlüğünce inşa edilen, Borçka'da ilçesi merkezinden geçen Çoruh Nehrinin Yankolları ile İçkale Deresinin Üst Havzası İnşaatında çalışmalar devam ediyor.

Bugüne kadar iş kapsamında; 140 m taşkın koruma duvarı imalatı temel betonları tamamlandı. Tahkimat ve mahmuz yapımı devam ederken, köprü ve duvar temel kazı çalışmalarında fiziksel gerçekleşmesi yüzde 25 seviyesine ulaştığı ifade edildi.