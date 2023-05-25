Artvin'de en acı bekleyiş

Artvin'de Şavşat ilçesinde Çoruh nehrine düşen kamyonet sürücüsü Zübeyir Topal'ı arama kurtarma çalışmaları 3 gününde devam ediyor. Dalgıçların titizlikle sürdürdüğü çalışmayı ailesi de nehir kenarında yakından takip ediyor.

Artvin'in Şavşat ilçesinde Salı günü seyir halindeyken kamyonuyla düştüğü Çoruh Nehri'nde akıntıya kapılarak kaybolan sürücü için arama çalışması devam ediyor. AFAD koordinesinde, jandarma, UMKE, JAK, Çoruh Arama Kurtarma, Hopa Deniz Polisi ve 112 Acil Sağlık ekiplerinden oluşan 110 kişi bölgede çalışmasını sürdürüyor. Kazanın meydana geldiği yerden itibaren başlatılan çalışmada ekipler şuana kadar 4 kilometrelik alanda bir ize rastlanmadı. Arama kurtarma ekiplerinin bir kısmı su altında, bir bölümü nehir kenarlarında, bir kısmı da botlarla su yüzeyinde arama faaliyetlerini sürdürüyor.

Trabzon'da ikamet eden kayıp Zübeyir Topal'ın abileri Hilmi, Halil, Talha Topal ve aile büyüklerinin nehir kenarında acı bekleyişe sürüyor.

Ekiplerin çalışmalarını yakinen takip eden Topal kardeşler bir an önce kardeşlerine kavuşmanın hayalini kuruyor.