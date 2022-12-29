İhlas Haber Ajansı

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Artvin'de eşya taşırken kar deniyle mahsur kalan vatandaşları ekipler kurtardı

Artvin’in Yusufeli ilçesinde evlerine eşya taşırken aniden bastıran kar yağışı nedeniyle mahsur kalan vatandaşları İl Özel İdaresi ekipleri kurtardı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde evlerine eşya taşırken aniden bastıran kar yağışı nedeniyle mahsur kalan vatandaşları İl Özel İdaresi ekipleri kurtardı.


Artvin'in Yusufeli İlçesi Mutlugün köyü Hahaset mahallesinde yeni yaptıkları eve dün gece eşya taşımak isteyen Fatih Gedikli ve arkadaşları aniden bastıran kar yağışı nedeniyle köyde mahsur kaldılar. Eşyaları bıraktıktan sonra dönüş yolunda üç araçla yoğun kar yağışına maruz kalan Hakan Sılacı, Serkan Erdem, Vasıf Yapıcı, Cemal Yapıcı, Fatih Gedikli, Engin Kılıçlıoğlu ve Lütfi Kılıçlıoğlu bir süre bekledikten sonra ekiplere haber verdiler.


İl Özel İdaresi Yusufeli Şantiye Şefliği ekipleri iş makinesi eşliğinde köy yolunu açarak mahsur kalan vatandaşları kurtardı.

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