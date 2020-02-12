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Artvin'de etkili olan kar yağışı trafiği felç etti

Artvin’de bugün akşam saatlerinde ani bastıran kar yağışı kazalara neden oldu, yolda kalan araçları polis ekipleri iterek kurtardı.

Artvin'de bugün akşam saatlerinde ani bastıran kar yağışı kazalara neden oldu, yolda kalan araçları polis ekipleri iterek kurtardı.


Artvin'de etkili olan kar yağışı trafiği olumsuz etkiledi. İş çıkışına denk gelen kar yağışı nedeniyle trafik aksadı. Hazırlıksız yakalanan sürücüler yolda kalırken, yardımına belediye ve polis ekipleri yetişti. Kar yağışı nedeniyle zincirsiz araç geçişlerine izin verilmezken, yolda kalan araçları polis ekipleri iterek kurtardı. Ufak tefek kazaların yaşandığı kentte, belediye ekipleri tuzlama çalışmasına yaptı.

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