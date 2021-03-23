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Artvin'de fidanlar toprakla buluştu

21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında Artvin Orman Bölge Müdürlüğünce Artvin-Borçka kara yolu güzergahında, sedir, fıstık çamı, ceviz, hurma ve nar gibi farklı türlerde 408 meyve fidanı dikimi için program düzenlendi.


Programa katılan Valimiz Yılmaz Doruk, beraberindeki heyetle birlikte fidan dikerek, bu çalışmalar hakkında Orman Bölge Müdürü Özkaya'dan bilgi aldı. Özkaya verdiği bilgide yol kenarı ağaçlandırma projesi kapsamında Artvin'de bugüne kadar bin 650'si meyve fidanı olmak üzere toplam 35 bin fidanı toprakla buluşturduklarını, hedeflerinin 2021 yılında 5 bin adet fidan dikimi olduğunu dile getirdi.


Programa, Valimiz Yılmaz Doruk'un yanı sıra Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Emre Büyükyurt, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Kılınç, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen ve orman işçileri katıldı.

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