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Artvin'de fuhuş operasyonunda yakalanan 33 kadın sınır dışı edildi

Artvin’in Hopa ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği fuhuş operasyonlarında yakalanan 33 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi.

Artvin'in Hopa ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği fuhuş operasyonlarında yakalanan 33 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi.


Edinilen bilgiye göre, Hopa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından ilçede fuhuş yaptıkları tespit edilen 10 Özbekistan, 8 Gürcistan, 7 Kırgızistan, 7 Rusya ve 1 Kazakistan uyruklu olmak üzere toplam 33 yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı. Emniyete götürülen kadınlar, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

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