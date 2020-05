Artvin'de gazetecilere anlamlı destek

Salgın ortamında çalışan gazeteciler için bir çalışma yapan KGK Artvin İl Temsilcisi Aydın Tatar ve Artvin Ticaret ve Sanayi Odaları sponsorluğunda kentte görev yapan tüm basın mensuplarına gıda malzemesi dağıtımı yaptı.

KGK Artvin İl Temsilcisi Aydın Tatar yaptığı açıklamada, "KGK Genel Başkanımız Mehmet Ali Dim'in teşvikleriyle böylesi bir kriz ortamında bizler de Artvin'deki meslektaşlarımız için neler yapabileceğimizi düşündük. Bu konuyu Artvin merkez ticaret odası başkanı Seçkin Kurt ve Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek'e açtık. Kendileri sağ olsun bizi ikiletmediler. Teklifimiz kabul edildi. Derhal harekete geçerek birer gıda paketi hazırlattılar. Her koşulda gece gündüz demeden gerek sahada gerekse ofislerinde, habercilerinden, tasarımcılarına ve hatta gazete dağıtımı yapan çalışan gazeteci arkadaşlarımıza gıda paketleri, teslim etmeye başladık. Artvin in tüm ilçelerinde görev yapan çalışan gazetecilere gıda yardımımızı ilettik. Bundan sonrada küresel gazeteciler il temsilcisi olarak her zaman çalışan gazetecilerin yanında yer almaya devam edeceğim" ifadesini kullandı.

Küresel Gazeteciler İl Temsilcisi Aydın Tatar'ın girişimleriyle yapılan bu sosyal yardımlaşma gazeteciler tarafından memnuniyetle karşılanırken, KGK İl Temsilcisi Aydın Tatar'a, Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek, Artvin Ticaret Odası Başkanı Seçkin Kurt'a teşekkür ettiler.