İhlas Haber Ajansı

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Artvin'de gece çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi

Artvin merkeze bağlı Sarıbudak (Melo) köyünde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir neden çıkan yangında iki katlı ahşap ev ve hemen yanında bulunan betonarme ev kullanılamaz hale geldi.


Köylülerin müdahalesine rağmen kısa sürede büyüyen yangın evleri tamamen sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin sabah saatlerine kadar yaptığı çalışması sonucu yangını etrafta bulunan evlere sıçramadan söndürüldü. Can kaybı ve yaralananın olmadığı yangında, Özer Öztürk'e ait olduğu öğrenilen iki katlı ahşap ev ve Sadat Gülseçkin'a ait betonarme ev kullanılmaz hale geldi.


Yangının gece 03.30'da meydana geldiğini söyleyen Sarıbudak Köyü Muhtarı İrfan Beken, “Yangın çatıdan başladı. Yangını gören çevredekiler ev halkına seslenerek dışarı çıkmalarını istemiş. Şükür can kaybımız yok. Daha büyük bir felaket olabilirdi. İki aileye de geçmiş olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

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