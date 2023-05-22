Artvin'de geleneksel düzenlenen boğa güreşleri nefes kesti

Artvin'de her yıl geleneksel olarak düzenlenen boğa güreşleri festivalleri her hafta sonu farklı bir ilçe ve köylerde devam ediyor.

Bu yıl ikincisi düzenlenen Borçka ilçesine bağlı Çğala vadisi festivali 2 gün sürdü. Artvin ve ilçelerinden gelen 63 boğa ağırlıklarına göre, "deste", "ayak", "küçük orta", "büyük orta", "başaltı" ve "baş" kategorilerinde güreşti. Baş kategorisinde şampiyon olan boğa sahibinin 45 bin lirayla ödüllendirildiği güreşlerde toplamda 250 bin lira para ödülü verildi.

Metin Zeytin'e ait boğa baş boğa ilan edilmesi ile arena bir arenada büyük sevinç yaşandı.

Borçka Çğala Vadisi, Kültür, Sanat, Spor, Turizm ve Boğacılar Derneği Başkanı Harun Karabulut, yaptığı açıklamada “İlçemizin önemli kriterleri var. İnsanların bir araya geldiği eğlendiği, nefes aldığı böyle etkinliklere ihtiyaç var. Tadında ve güzel yapıldığı zaman Artvin'e katkı sunduğunu düşünüyorum. Bu köylerimiz bunları düzenleyen derneklerimiz turizm elçiliği yapıyorlar. İnsanları ayrıştırmadan nasıl başarabiliriz onu yapmalıyız. Bu kadar insan burada mutlu bir şekilde eğlendiler” ifadelerini kullandı.

Borçka Kaymakamı Hakan Contarli ise yaptığı açıklamada ”Geleneksel olarak düzenlenen boğa güreşlerine ilçe olarak bizde iştirak ettik, yoğun katılım sağlandı, spor ve eğlence bir arada yapılıyor, halkımız bundan mutlu bizde devam ettirilmesi için sürdürmeye çalışacağız. İlçemizin özelliklerini sayarsak, Kara gölümüz, UNESCO tarafından tescillenmiş Türkiye'nin tek biyosfer alanı Michael vadisi ve Maral Şelalesi, İbrikli Marinamız, Karşı köyde batık minaremiz ile fabrika bacası, gölde su sporlarımız ile hem doğası ile turistlerimizin de ilgi odağı olan bir ilçe” diye konuştu.