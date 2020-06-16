Artvin'de gök gürültülü gece! Yağmur ve dolu etkili oldu

Artvin'de akşam saatlerine etkili olan yağmurla birlikte kısa süreli dolu yağışı gerçekleşti. Gök gürültüsü ve şimşek çakması vatandaşların panik yaşamasına neden oldu.

Artvin kent merkezinde sağanak yağış yerini kısa süre sonra dolu yağışına bıraktı. Yaklaşık 5 dakika yağan dolu yağışı ile birlikte her yer beyaza büründü. Misket büyüklüğündeki doluya hazırlıksız yakalananlar vatandaşlar, korunaklı bölgelere kaçarken, sürücüler ise araçlarını üzerine bez örtüler serdi.

Dolu yağışından tarım alanlarının zarar gördüğü öğrenildi.