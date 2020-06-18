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Artvin'de gökkuşağının eşsiz manzarası

Artvin’de sağanak yağmurun ardından güneş açmasıyla oluşan gökkuşağı, Türkiye’nin en büyük Atatürk heykeliyle görüntülendi.

Artvin'de sağanak yağmurun ardından güneş açmasıyla oluşan gökkuşağı, Türkiye'nin en büyük Atatürk heykeliyle görüntülendi.


Artvin'de sağanak yağmurun ardından oluşan gökkuşağı kent sakinlerine muhteşem manzara sundu. Atatürk heykeli ile Deriner Baraji vadisi arasında doğup batan gökkuşağı görenleri kendine hayran bıraktı. Gökkuşağının renk cümbüşü ve bulutlarla bütünleşen haliyle kartpostallık görüntüleri aratmadı.

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