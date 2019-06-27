Artvin'de güçlendirilmiş dijital yönetim sistemi proje tanıtımı gerçekleştirildi

Artvin'de Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Güçlendirilmiş Dijital Bilgi Yönetimi Sistemi, Networking Fırsatlarını Geliştir” isimli projenin çalıştayı yapıldı.

Artvin Ticaret ve Sanayi Odası ile Romanya'nın Arad Tarım Ticaret ve Sanayi Odası arasında işbirliği ve bilgi alışverişi sağlamak amacıyla hazırlanan proje kapsamında yapılan çalıştaya, Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seçkin Kurt, Arad Ticaret ve Sanayi Odası Temsilcisi Proje uzmanı Vlad Vanatu, Preje koordinatörü yardımcı Bianca Sod ve proje paydaşları katıldı.

Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seçkin Kurt, EUROCHAMBRES projesi kapsamında Artvin'de böyle bir toplantıya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

TOBB bünyesindeki ABİGEM'in katkılarıyla odalar arasında işbirliğini artırmak amacıyla böyle bir proje hazırladıklarını belirten Başkan Kurt, “Odamızın geliştirilmesi ve ilimizin tanıtımı için çok önemsiyoruz. Bu proje kapsamında odamızın dijital ortamının güçlendirilmesi, web sayfamızın yenilenmesi, ilimizin tanıtımı ve özünde de Artvin'in yaşam şartlarını iyileştirmeyi amaçlıyoruz. Odamızı ve kendimizi geliştirerek ilimize daha iyi hizmet amacındayız” dedi.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, farklı ülkelerin ticaret odaları arasındaki bu tarz çalışmaların o ülkelerin ticari ekonomik ilişkilerine katkı sağladığını söyledi.

Doruk, Avrupa Birliğinde dönem başkanlığını yürüten Romanya ile Türkiye'nin tarihten gelen birikimle iyi ilişkiler içinde olduğunu dile getirerek, “Romanya ile zaten ticari ekonomik ilişkilerimiz var. Ülkemizin ticari ilişkilerine bakıldığında Avrupa Birliği bizim çok önemli bir partnerimiz. Romanya'da bizim gibi gelişen büyüyen bir ülke. Bu kapsamda Romanya ile ilişkilerimizin geliştirilmesi çok önemli. Bu manada burada yapılan projenin buna katkı sunacağını düşünüyoruz. Ben bu projeye katkısı olan herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Proje uzmanı Vlad Vanatu ise, bu projenin kendileri için sadece ekonomik işbirliği kurmak için bir fırsat olmadığını ve iş birliğini daha ileri boyutlara taşımak arzusunda olduklarını söyledi. Vanatu, “Bu ilişkiyi, ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan değerlendirmek istiyoruz. Sivil toplum kuruluşlarını burada görmek bizleri çok mutlu etti. Burada kurduğumuz ilişkinin devamlığını arzuluyoruz. Ben Artvin Ticaret ve Sanayi Odasına teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Proje koordinatörü yardımcı Bianca Sod da, oda faaliyetleri ve çalışmaları hakkında bilgi veren bir sunum yaptı.