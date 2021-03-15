Artvin'de gümüş kaçakçılığı

Artvin'de bir araç içinde yapılan aramada gümrük kaçağı işlenmiş 31 kilo gümüş ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Artvin İl Emniyet Müdürlüğü (KOM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ağrı-Iğdır güzergahından Artvin'e gelen bir aracı durumundan şüphelenilerek sanayi kavşağı Hopa istikametinde durdurarak arama yaptı. Aramada, 30 kilo 967 gram işlenmiş gümüş (küpe, kolye, yüzük, tespih başlığı) ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan bir kişi hakkında 5607 SKM ve vergi kaçakçılığı suçlarından soruşturma başlatılırken, gözaltına alınan şahıs daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.