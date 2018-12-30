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Artvin'de hafriyat kamyonu uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü

Artvin’in Yusufeli ilçesinde hafriyat boşaltırken freni boşalan ve uçurumdan yuvarlanan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde hafriyat boşaltırken freni boşalan ve uçurumdan yuvarlanan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.


Yusufeli ilçesinde devam eden baraj inşaatı dolayısıyla oluşturulan yeni yerleşim yerine hafriyat taşıyan özel bir şirkete ait kamyon iddiaya göre; hafriyat boşalttığı esnada freninin boşalması sonucu devrilerek sürücüsü Murat Demirözen ile birlikte uçurumdan yuvarlandı. Metrelerce yükseklikten aşağıya yuvarlanan kamyonun sürücüsü Demirezen, yuvarlandığı yerden kurtarma ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Yusufeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Demirezen, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kamyonun paramparça olduğu, Demirezen'in yaşamını yitirdiği kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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