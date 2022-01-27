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Artvin'de heyelan Karadeniz Sahil Yolunu ulaşıma kapattı, heyelan anı ise kameraya yansıdı

Artvin’in Arhavi ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı.

Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı. Heyelan anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.


Olay bugün akşam saatlerinde meydana geldi. Arhavi-Fındıklı karayolu üzerinde bulunan tır park mevkide heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan dev kayalar karayolunu ulaşıma kapattı. Heyelan sonrası bölgeye çok sayıda iş makinesi sevk edilirken, ekipler karayolunu yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarına başladı.


Karadeniz sahil yolunu çift taraflı ulaşıma kapanırken heyelan nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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