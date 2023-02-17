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Artvin'de heyelan nedeniyle Artvin-Şavşat karayolu ulaşıma kapandı

Artvin’de meydana gelen heyelan sonucu Artvin-Şavsat karayolunu ulaşıma kapandı.

Artvin'de meydana gelen heyelan sonucu Artvin-Şavsat karayolunu ulaşıma kapandı.


Heyelan Artvin-Şavşat karayolunun 38. kilometresinde meydana geldi. Yamaçtan büyük kaya parçalarının koparak düştüğü kara yolu ulaşıma kapandı. Çift taraflı trafiğe kapanan yolda kalan araçlar uzun kuyruklar oluşturdu.


Heyelanı görenlerin ihbarı üzerine üzerine bölgeye Karayolları ekipleri sevk edilerek çift taraflı kapanan yolda temizleme çalışması başlatıldı.

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