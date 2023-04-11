İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Artvin'de heyelanın kapattığı yol yeniden ulaşıma açıldı

Artvin-Ardanuç karayolunda yaşana heyelan sonucunda ulaşıma kapanan yol yeniden trafiğe açıldı.


Edinilen bilgiye göre, Artvin-Ardanuç karayolunun yaklaşık 30. kilometresindeki Ferhatlı mevkiinde yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak kütlesinin yola sürüklenmesi sonucunda karayolu çift taraflı trafiği kapandı.


Kaya parçaları ve toprak kütlelerinin kapattığı yol yaklaşık olarak 3 saat trafiğe kapalı kaldı. Karayolları ekiplerinin bölgedeki çalışması sonrasında karayolu kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.