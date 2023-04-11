Artvin'de heyelanın kapattığı yol yeniden ulaşıma açıldı

Edinilen bilgiye göre, Artvin-Ardanuç karayolunun yaklaşık 30. kilometresindeki Ferhatlı mevkiinde yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak kütlesinin yola sürüklenmesi sonucunda karayolu çift taraflı trafiği kapandı.

Kaya parçaları ve toprak kütlelerinin kapattığı yol yaklaşık olarak 3 saat trafiğe kapalı kaldı. Karayolları ekiplerinin bölgedeki çalışması sonrasında karayolu kontrollü olarak trafiğe açıldı.