İhlas Haber Ajansı

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Artvin'de horonlu kutlama

Artvin’de ellerinde Türk bayrakları ve parti bayraklarıyla kutlamalara başlayan vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine tezahüratlar atıp horon oynadılar.

Artvin'de ellerinde Türk bayrakları ve parti bayraklarıyla kutlamalara başlayan vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine tezahüratlar atıp horon oynadılar.


Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan önde tamamlaması Artvin'de horonlu kutlamalarla karışandı. Türk bayrağı ve parti bayrakları ellerine alan vatandaşlar önce şehir turu attı saha sonra daha sonra horon oynayarak kutlama yaptı.

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