Artvin'de hurdaya dönen araçlardan yaralı kurtuldular: 2 yaralı

Artvin'in Borçka ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hurdaya dönen araçlardan yaralı olarak kurtuldu.

Kaza Borçka Demirciler Köyü Köroğlu mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Borçka'dan Hopa yönüne giden Resul Sağır'ın kullandığı 61 LE 510 plakalı otomobil ile 34 RU 2463 plakalı Cengiz Kaya yönetimindeki araç çarpıştı. Sürüklenerek su kanalına durabilen araçtaki Cengiz Kaya ile Resul Sağır yaralı olarak Borçka Devlet Hastanesinde kaldırıldı. Yaralıların arkadaşları el feneri ile kaza yerinde kıymetli eşyalarını aradı. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.