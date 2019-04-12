Artvin'de İl Genel Meclisi ilk toplantısını yaptı

toplantısını yaptı. Oluşturulan divanda en yaşlı üye Adem Pişmişoğlu başkan, katipler ise en genç isim olan Aydın Tatar, Sedat Demir tarafından oluşturuldu. 11 AK Parti, 9 CHP, 1 MHP olmak üzere toplam 21 üyenin oluşturduğu meclis yeni üyeleriyle ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Saygı duruşu ve istiklal marşının ardından divan üyelerinin yerini almasıyla toplantı başladı. İlk olarak İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Orhan Yazıcı konuşmasını gerçekleştirdi. Yazıcı, ”Nasip olursa birlikte 5 yıl burada görev yapacağız. Öncelikle memleketimize ilçelerimize ülkemize hayırlı olsun” dedi.

Gündemin ikinci maddesi gereği Meclis Başkanı seçiminde; yapılan gizli oylama sonucu aday gösterilen Furkan Çakmak İl Genel Meclis Başkanlığına seçildi.

İl Genel Meclisi Başkanı Furkan Çakmak'ın teşekkür konuşmasının ardından Başkan vekilliklerinin ve Meclis Kâtip üyeliklerinin seçimleri yapıldı. Yapılan seçimler sonrası Birinci Başkan Vekilliğine Selman Güney, İkinci Başkan Vekilliği görevine Erol Ataman, Meclis Kâtip Üyeliklerine Aydın Tatar, Hüsnü Çakır ise ve seçildiler.

İl encümen üyesi seçimleri ise Sedat Demir, Aydın Tatar, Hikmet Hallaç olarak belirlendi. Yapılan seçimlerin ardından yeni dönemin ilk toplantısı sona erdi.