İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Artvin'de insan kaçakçılığı ile mücadele

Artvin’in Şavşat ilçesinde 3 ayrı araçla insan kaçakçılığı yapan 4 şahıs gözaltına alınırken, Afgan ve Pakistan uyruklu 30 kişi de İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

Artvin'in Şavşat ilçesinde 3 ayrı araçla insan kaçakçılığı yapan 4 şahıs gözaltına alınırken, Afgan ve Pakistan uyruklu 30 kişi de İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.


Alınan bilgiye göre, Şavşat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kocabey köyü Sahara mevkiinde yapılan yol kontrolünde Z.S. (21) yönetimindeki minibüs ve T.T. (40) yönetimindeki panelvan araç ile bu araçlara öncülük eden H.Ş. (21) yönetimindeki 3 araç durduruldu. Araçlarda yapılan kontrolde 22 Afganistan uyruklu şahıs ile 8 de Pakistan uyruklu şahıs tespit edildi. İnsan kaçakçılığı yaptıkları belirlenen Z.S, T.T. ve H.Ş ile aynı araçta bulunan C.A.Ş. (27) isimli şahıslar çıkartıldıkları mahkemece tutuklanırken, Afgan ve Pakistan uyruklu 30 kişi de İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.