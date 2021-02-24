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Artvin'de istinat duvarı çöktü, operatör son anda kurtuldu

Artvin’de bir inşaatın temel kazısı sırasında istinat duvarı çöktü.

Artvin'de bir inşaatın temel kazısı sırasında istinat duvarı çöktü. Kazı yapan iş makinesinin bir kısmı toprak altında kalırken, operatör son anda kurtuldu. İnşaatın üst bölümde bulunan binada yaşayan 52 hane tahliye edildi.


Artvin'in Borçka ilçesi Yeniyol Mahallesi'nden akşam saatlerinde inşaatın temel kazma çalışması sırasında istinat duvarı çöktü. Yıkılan duvar ve kayan topraklar nedeniyle alanda çalışma yapan kepçenin bir kısmı toprak altında kaldı. Operatör ise son anda iş makinesini terk ederek yara almadan kurtuldu. Çökmenin meydana geldiği alanın üst taraftaki bulunan 14 katlı binada yaşayan 52 hane tedbir amaçlı boşaltıldı.

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