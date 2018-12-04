Artvin'de jandarmadan sürücülere kış uyarıları

Jandarma trafik ekipleri yaptıkları rutin uygulama sırasında, kış mevsiminde yaşanabilecek buzlanma, çığ, heyelan ve benzeri risk ortamları hakkında sürücüleri sözlü ve dağıttıkları broşürlerle bilgilendirdi. Dağıttıkları broşürlerde, kış lastiği konusunda hassasiyet gösterilmesi gerektiğini vurgulayan ekipler, sürücülerin can ve mal güvenliğini sağlamaları için neler yapılması gerektiğini sıraladı.

Riskli bölgeler tek tek belirlendi

Ekipler, uygulama yaptıkları yolda seyir halindeki araçları durdurarak Artvin İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanındaki risk bölgesini içeren renkli bilgilendirme broşürleri de dağıttı. Broşürlerde, karla kapanan, heyelan, buzlanma ve çığ tehlikesi olan yollar tek tek işaretlenerek sürücülerin dikkatli olmaları gerektiği anlatıldı.

Sürücülerin ve yolcuların güvenliği için çalışmaların devam edeceğini bildiren yetkililer, vatandaşların da bu konuda duyarlılık göstermesi gerektiğini ifade etti.