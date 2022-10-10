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Artvin'de Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Artvin’de 4 kilo 375 gram kubar esrar ile 18 kök Hint kenevirinin ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Artvin'de 4 kilo 375 gram kubar esrar ile 18 kök Hint kenevirinin ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli yakalandı.


Artvin İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ve Arhavi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Arhavi ilçesine İ.A (74) ile F.A'nın (79) ev ve eklentilerinde yapılan aramada 4 kilo 375 gram kubar esrar ile 18 kök Hint keneviri bulundu. Gözaltına alınan İ.A ile F.A'nın işlemleri sürüyor.

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