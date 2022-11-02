Artvin'de jandarmadan yaralı turna kuşuna şefkat eli

Artvin'in Borçka ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı bulunan turna kuşu tedavi altına alındı.

Artvin İl Jandarma Komutanlığı, Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Tim Komutanlığı ekiplerince Şerefiye köyünde yapılan kontrollerde yol kenarında yaralı ve bitkin halde turna kuşu bulundu.

Jandarma ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı kuş tedavisi yapılmak üzere Artvin Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Turna kuşunun tedavisinin ardından yeniden doğaya bırakılacağı öğrenildi.