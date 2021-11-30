İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Artvin'de jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Artvin’de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 558,9 gram kubar esrar ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Artvin'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 558,9 gram kubar esrar ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.


Artvin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Borçka ve Hopa ilçesinde H.Ö, İ,Ç ile Ü.A'nın ikametgahlarında ve araçlarında yaptığı aramada, toplam 558,9 gram kubar esrar ile 13,5 gram kenevir tohumu ele geçirdi. Gözaltına alınan H.Ö, İ,Ç ile Ü.A.'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.