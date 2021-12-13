Artvin'de kafe yangınıyla ilgili valilikten açıklama geldi

Artvin'de dün gece meydana gelen kafe yangınıyla ilgili valilikten açıklama geldi. Yaralıların 12'ye çıktığı belirtilirken, 3 kişinin el ve yüzünde meydana elen yanıklardan dolayı Trabzon'a sevk edildikleri belirtildi.

Artvin il merkezi Çayağzı mahallesinde dün gence bilinmeyen nedenle bir kafede yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek kafenin tamamını sardı. Konuyla iliği valilik açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Dün akşam saatlerinde ilimiz merkeze bağlı Çayağzı mahallesi Köprübaşı mevkiinde faaliyet gösteren bir işletmede yangın çıkmıştır. Olayda 12 vatandaşımız yaralanmıştır. Olay yerine görevlendirilen 112 Ambulansları ile yoğun dumana maruz kaldığından solunum yolları etkilenen 7 yaralımız çevre üniversite hastanelerine, 3 kişinin el ve yüz gibi özellikli bölge yanıkları olduğu için Trabzon'daki Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine sevkleri sağlanmıştır. 2 yaralımız ise müşahadeleri sonucu taburcu edilmişlerdir. Meydana gelen yangınla ilgili gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır.”