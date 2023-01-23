Artvin'de kafes balığı tesislerine yenileri ekleniyor: Hedef 50 bin somon ihracatı

Artvin'de kafes balığı tesislerine her yıl yenileri ekleniyor. Türk somonları, Japonya ve Rusya başta olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesine ihraç edilirken hedef 50 bin ton somon, 4,5 milyar gelir.

Artvin'deki kafes balığı tesislerine her yıl yenileri ekleniyor. Özellikle Çoruh Nehri'nde üretilen Türk somonları, dünyaya ün yapmış konumda. Borçka Barajı'nda kurulan kafes balığı tesislerine, önümüzdeki yıl Deriner Barajı'nda kurulacak olan 24 tesisle kapasitenin artması hedefleniyor.

Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde faaliyette bulunan barajlardan biri olan Borçka Barajı ürettiği enerjinin yanı sıra, baraj gölünde sürdürülen kafes balıkçılığı ile de ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Borçka Barajı'nın 2009 yılında su ürünleri yetiştiriciliğine açılmasının ardından baraj gölünde yapılan yatırımlarla adeta balık üretim merkezine dönüştü. Baraj gölünde kurulan 11 farklı tesiste üretilen Türk somonu olarak adlandırılan alabalıklar, dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor.

Japonya ve Rusya başta olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesine ihraç edilen Türk somonlarında kapasite büyüyor. 2012 yılında su tutara elektrik üreten Deriner Barajı'nda 24 şirketin başvurusu kabul edildi. 5 bin 600 ton kapasiteli Borçka Barajı ile tahsisi yapılan ve 2023'te yetiştiriciliğe başlayacak 8 bin 300 ton kapasiteli Deriner Barajı ile yaklaşık 25 milyon adet somon adayı temini sağlanabilecektir. Kentte 3 kuluçkahane, 24 kara tesisi, 11 baraj ağ kafes tesisi ve 18 bin ton deniz ağ kafes tesisi bulunuyor.

Bu tesislerden 2022 yılında 6 bin 95 ton Türk somonu üretilirken, 2023 yılında hedef ise 18 bin ton üretim olarak belirlendi. Deriner Barajı'nın devreye girmesiyle 2025 yılına kadar en az 50 bin ton Türk somonu üretimi, 4,5 milyar lira ise gelir olarak hedefleniyor.

Borçka Barajı'nda Türk somonu üreten şirket yetkilisi Özcan Coşkun Aytemiz, "Çoruh Nehri sürekli sirkülasyon içerisinde olduğu için, bu balığın üretiminde verimli olan su sıcaklığı üretimde yılın her ayında üretim yapabiliyoruz. Denizlerde bu sayı 6 veya 7 ay olurken, Çoruh Nehri'nde 12 ay üretim yapılıyor. Balıkları yumurtadan ihraç edecek kadar konuma 2 senede getirdikten sonra başlıca Rusya, Japonya, Almanya gibi birçok ülkelere ihraç edebiliyoruz" ifadelerine yer verdi.