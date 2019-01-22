Artvin'de kamyonet dereye yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Artvin'in Şavşat ilçesinde kamyonetin dereye yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Artvin-Şavşat karayolunun Yanıklı köyü mevkisinde Zafer Aydın yönetimindeki 20 AG 907 plakalı kamyonet, buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek dereye yuvarlandı. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine gelen jandarma ve AFAD ekipleri derenin içinde ters dönen kamyonette bulunan şoför ve yolcuları çıkarttı. Kaza sonucunda araçta bulunan Cihan Aydın (21) yaşamını yitirirken, şoför Zafer Aydın ve Yasin İsmet, 112 ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Artvin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.