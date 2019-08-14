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Artvin'de kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Artvin’in Yusufeli ilçesinde kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Hamza Çelik'in kullandığı 75 AR 131 plakalı kamyonet, Yusufeli Devlet Hastanesi mevkisinde virajı alamayarak 20 metre şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan İbrahim Korkmaz olay yerinde hayatını kaybederken, Korkmaz'ın cesedi devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Kazadan yaralı olarak kurtulan araç sürücüsü ise Yusufeli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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