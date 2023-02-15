Artvin'de kar yağışı karayolunda ulaşımın aksamasına neden oldu

Artvin'de öğlen saatlerinde yeniden etkili olan kar yağışı Hopa-Borçka karayolu üzerinde bulunan Cankurtaran mevkide trafiğin aksamasına neden oldu.

Artvin'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Borçka-Hopa karayolu trafiğe kapandı. Cankurtaran tüneli mevkide yoğun kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. Uzun araç kuyruklar oluşunca, trafik aksadı. Yol güvenliğini sağlayan jandarma ve polis ekipleri, yolda kalan araçların ilerlemesine yardımcı oldu.

Yolda kalan bazı araç sürücüleri Karayolları ekiplerinin yardımıyla yada kendi imkanlarıyla araçlarına zincir takarak yola devam ederken, bazı sürücüler ise araçlarını yol kenarına park ederek yolun açılmasını bekledi. Kapalı alan karayolu ekiplerin yoğun çalışmasıyla yeniden trafiğe açıldı.