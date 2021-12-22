Artvin'de kar yağışı nedeniyle 125 köy yolu ulaşıma kapandı

125 köy yolunun ulaşıma kapanırken, eğitime ise bir gün ara verildi. Tatilini fırsat bilen çocuklar karın keyfini doyasıya yaşadı.

Artvin'de dün geceden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokakların beyaza bürünürken, yoğun kar trafiğin aksamasına neden oldu. Belediye ekipleri cadde ve sokaklarda tar temizleme ve tuzlama çalışması başlattı. Sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, kent merkezinde 20 santimetreye ulaşırken yüksek kesimlerde ise 1 metreyi buldu.

Artvin merkez ve Murgul ilçesinde yoğun kar nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Artvin'in bazı bölgelerindeki yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ve Murgul ilçesinde eğitime bugün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, bu yerleşim yerlerinde, engelli veya hamile kamu çalışanlarının da bir gün izinli sayılmasına karar verildiği kaydedildi.

Kar yağışı nedeniyle okullar tatil edilince çocuklar kendilerini sokağa attı. Tatilini fırsat bilen çocuklar, kartopu oynayarak, poşet ve naylonlarla kayarak karın keyfini doyasıya yaşadı.

Kar yağışının etkili olduğu Artvin ve ilçelerinde 125 köy yolu ulaşıma kapandı. Merkezde 10, Ardanuç 33, Arhavi 7, Murgul 11, Şavşat 51, Yusufeli 13 köy yolu kapalı olduğu ifade edilirken, İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri, kar nedeniyle kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.