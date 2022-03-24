Artvin'de kar yağışı nedeniyle 5 besi ahırın çatısı çöktü

Artvin'de yoğun kar yağışı nedeniyle çatılarda biriken kar, 5 besi ahırının çatısının çökmesine neden oldu. Çöken çatılar nedeniyle maddi hasar meydana geldi.

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Güleş köyü ve Tosunlu köylerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle çatıda biriken kar kütlelerine dayanamayan besi ahırlarının çatıları çöktü. Güleş köyünde 4 besi ahırı Tosunlu köyünde ise 1 ahır, olmak üzere toplam 5 ahır zarar gördü. Ahırlarda hayvanların olmaması büyük facianın önüne geçerken, yaklaşık 1 milyon liralık maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.