Artvin'de kar yağışı nedeniyle Hopa-Borçka karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu

Artvin'in Borçka ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan araçlar, Borçka-Hopa karayolunu trafiğe kapadı. Kapalı alan karayolu ekiplerin yoğun çalışmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

Artvin'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Borçka-Hopa karayolu trafiğe kapandı. Cankurtaran tüneli mevkide yoğun kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. Uzun araç kuyruklar oluşunca, trafik aksadı. Yol güvenliğini sağlayan jandarma ve polis ekipleri, yolda kalan araçların ilerlemesine yardımca oldu.

Yolda kalan bazı araç sürücüleri Karayolları ekiplerinin yardımıyla yada kendi imkanlarıyla araçlarına zincir takarak yola devam ederken, bazı sürücüler ise araçlarını yol kenarına park ederek yolun açılmasını bekledi. Sürücüler bölgede yoğun kar yağışı nedeniyle Cankurtaran tünelinin önemli hizmet verdiğini ifade ederken bağlantı yolarında giderilmesini istediler.